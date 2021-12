Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și in condițiile in care majoritatea domeniilor de producție industriala din țara s-au confruntat cu o cadere dupa 1990, principalele cauze fiind privatizarile clientelare și lipsa de viziune a guvernanților, exista totuși cateva domenii care au supraviețuit „tranziției”, iar unul dintre acestea…

- Regimul de la Kiev este inclinat sa ia niște decizii iresponsabile, sa recurga la niște provocari militare și haos. Acest lucru se rasfrange asupra acțiunilor forțelor armate, amenința securitatea regionala.

- Oaspete "cu greutate" in portul Constanța. USS Mount Whitney, vasul-amiral al Flotei a șasea americane, a facut o escala in portul Constanța, dupa incheierea exercițiilor desfasurate de mai multe state NATO, in Marea Neagra.

- Insarcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz, a declarat sambata, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca Statele Unite isi vor continua politica de a fi alaturi de aliatii si partenerii lor de la Marea Neagra pentru a intari disuasiunea si pentru a garanta ca actiuni precum cele…

- Alexandru Bourceanu s-a nascut la Galați, intr-o familie de ingineri, dar problemele financiare au inceput la mijlocul anilor '90, la cinci ani dupa caderea regimului Nicolae Ceaușescu. Alex povestește de ce s-a apucat de fotbal, ce-a facut cu primii bani, care erau idolii copilariei sale și ce sacrificii…

- La 16 octombrie 1896 era pusa piatra de temelie a Portului Constanta. Un document semnat de Regele Carol I a fost asezat la fundatia viitorului port care oferea Romaniei deschiderea spre lume, prin Marea Neagra.

- Președintele României a avut vineri o convorbire telefonica cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, pentru a-i mulțumi pentru transferul unor pacienți români bolnavi de COVID-19, aflați în stare critica, pentru tratament în spitale din Ungaria, la Szeged și Debrecen.”Președintele…

- La Șantierul Naval Giurgiu a avut loc festivitatea de punere a chilei navei „Rexdan”, prin care este demarata construirea celei mai mari și celei mai complexe nave de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene. Acest moment marcheaza inceperea implementarii unui proiect ambițios, in cadrul…