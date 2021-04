O invitatie lansata pe Facebook la o petrecere uriasa intr-un parc din Bruxelles, oras aflat in lockdown, care s-a dorit o pacaleala de 1 aprilie, a pus politia si procurorii in alerta dupa ce aproape 20.000 de persoane si-au manifestat intentia de a participa, informeaza Reuters.



Anuntul, publicat in martie, promitea prezenta a numerosi DJ, a cantaretului si producatorului Calvin Harris si o reuniune unica a trupei franceze Daft Punk in Bois de la Cambre, cel mai mare parc din Bruxelles, eveniment care ar fi urmat sa aiba loc joi seara.



''La Boum'' (petrecerea)…