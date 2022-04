Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar intalni, probabil, cu presedintele rus Vladimir Putin numai dupa o batalie majora anticipata pentru regiunea Donbas, din estul tarii, a declarat, duminica, consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, conform CNN. ”Ucraina este pregatita pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson au inceput sambata discutii tete-a-tete la Kiev, unde seful executivului britanic a venit intr-o vizita neanuntata public, transmit AFP si Reuters. „Chiar acum a inceput o vizita a lui Boris Johnson la Kiev cu o intalnire…

- O propunere de întâlnire a președinților Ucrainei și Rusiei a fost deja trimisa Rusiei iar partea ucraineana așteapta un raspuns în acest sens. Astfel de mesaj a transmis David Arakhamia, membru al delegației de negocieri, președintele fracțiunii „Servitorul Poporului”,…

- Volodimir Zelenski a avut mesaj urgent pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. El i-a adresat liderului rus un indemn la dialog deschis. De asemenea, președintele ucrainean a precizat ca „Sfarșitul lumii a inceput”, referindu-se la faptul ca Vladimir Putin vizeaza, dupa Ucraina, și alte țari, precum…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca este pregatit pentru negocieri cu Rusia, dar nu pe teritoriul Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o propunere a Rusiei pentru negocieri in Belarus, declarand ca Minsk este complice la invazia rusa din Ucraina. Zelinsky…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…