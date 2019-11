Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 4 – 15 noiembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 4.954.400 de lei, adica 1.036.485 de euro. Au fost depistate 296 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 61 erau din București, 43…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 14 octombrie – 1 noiembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 6.950.150 de lei, adica 1.460.116 euro. Au fost depistate 469 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 124 erau din județul…

- Inspectia Muncii a aplicat, in decurs de o luna, amenzi in valoare totala de 10,355 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor din legislatia muncii de catre o serie de agenti economici. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis vineri presei, in urma controalelor derulate in…

- Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis vineri Agerpres, in urma controalelor derulate in perioada 16 septembrie - 11 octombrie 2019, au fost depistate 554 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 72 fiind din judetul Cluj, 40 din Bihor si 37 din Timis.…

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 2 – 13 septembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 20 erau din judetul Arad si 15 din Bucuresti.…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 2 – 13 septembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 20 erau din județul Arad și 15 din București. In domeniul…

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 19 – 30 august 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.190.940 euro, adica 5.633.150 de lei. Au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul…

- In timpul controalelor, au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul Cluj, 33 din Bihor si 23 din Prahova.In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.449 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare…