- O infirmiera infectata cu Covid-19 a ignorat orice fel de regula și a mers duminica la biserica din curtea spitalului unde se afla. Femeia a sarutat toate icoanele pana cand a fost prinsa și dusa inapoi in salon!

- O singura persoana diagnosticata cu COVID-19 a fost inregistrata si internata, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, iar alte 20 au fost externate, nefiind inregistrat niciun caz in randul personalului medical, a informat, marti, Prefectura Suceava.Sursa citata…