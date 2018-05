Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a avut o intalnire, joi, cu comisarul european Elzbieta Bienkowska, in cadrul intrevederii premierul a evidentiat potentialul digitalizarii de a genera un plus de competitivitate si crestere pentru Europa, in timp ce comisarul european a apreciat evolutia economica a Romaniei. …

- Judetul Prahova, alaturi de orasele Piatra Neamt, Alba Iulia si Seini, a castigat concursul „Orasul durabil”, care a fost dedicat initiativelor inovatoare din domeniul dezvoltarii sustenabile, organizat de Ambasada Frantei, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie…

- Social-democrații suceveni i-au transmis deputatului liberal Ioan Balan ca fosta guvernare PNL a scazut salariile medicilor din Romania și a incurajat exodul acestora in strainatate. PSD Suceava i-a raspuns astfel deputatului sucevean Ioan Balan, care a precizat ca, prin actuala lege a salarizarii,…

- Simona Halep a crescut mult in ultima perioada, nu doar ca performante sportive, ci si in privinta masei musculare. Sportiva in varsta de 26 de ani a ajuns sa fie un "pachet de muschi", iar cel mai mult impresioneaza cu picioarele robuste. Halep are o deplasare formidabila in…

- 'Se intorc multi medici din strainatate. Ei isi depun o cerere, nu stiu sa explic foarte bine procedura...Dar se stie la Colegiul Medicilor cati pleaca anual. Sunt multi care achita cotizatia in Romania in cont chiar daca sunt plecati.(...) Ce pot spune cu exactitate este ca doar pe promisiunea de crestere…

- COMPETIȚIE… Joi dimineața, magistrații vasluieni au semnat documentele de inființare ale unei noi structuri patronale la nivelul județului Vaslui. Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii (PIMM) Vaslui, organism care va funcționa in subordinea Confederației Patronale din Industrie, Agricultura,…

- Sindicalistii din Federatia Mecanicilor de Locomotiva sustin ca CFR Marfa are popriri pe toate conturile si, in consecinta, nu le va putea plati, pe 30 martie, salariile celor 7.500 de angajati. In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…