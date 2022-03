Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Suceava a trimis, astazi, un al treilea transport umanitar catre orașul Cernauți. Cele doua localitați sint infrațite. Primarul Ion Lungu a declarat ca noile ajutoare constau in mașini de spalat și uscatoare profesionale. Anterior, impreuna cu Primaria Timișoara au fost trimise cinci generatoare…

- Romanii s-au mobilizat exemplar și le-au venit in ajutor ucrainenilor care fug din calea razboiului. Nici argeșenii nu au ramas indiferenți. Astfel, in acord cu parteneriatul incheiat intre Consiliul Județean Argeș, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș, Asociația pentru…

- Hub-ul umanitar european din apropierea Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava va deveni funcțional incepand de astazi. ISU Suceava a transmis ca in aceasta dupa-amiaza la Hubul de la Suceava va ajunge primul transport cu medicamente și produse de stricta necesitate. La Suceava vor fi prezenți Janez Lenarcic,…

- Inca de la inceputul tensiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților le-a fost și le este aproape celor care sunt afectați de conflictul armat din țara vecina. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, inca din data de 24 februarie 2022 a fost constituit…

- Femeile social democrate din municipiul Radauți ajutați și de barbații partidului in frunte cu președintele Nistor Tatar, pregatesc un important transport umanitar pentru Ucraina. ”Am facut pregatiri pentru un convoi umanitar care sa ajunga in zonele afectate de razboi, catre oameni nevinovați si greu…

- Prefectura Suceava a transmis ca in tabara mobila pentru refugiați, amenajata la Radauți, sint disponibile 162 din cele 430 de locuri. In tabara mobila de la Siret din totalul de 402 locuri sint ocupate 256. In sala de sport de la Școala Gimnaziala „Miron Costin” din Burdujeni sint ocupate 32 de locuri…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), urmarind continuu evoluția situației refugiaților din Ucraina, a decis asigurarea cazarii unui numar de 45 de refugiați la Statiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea (str. Nicolae Titulescu nr. 163, Agigea, jud. Constanța). Aceasta…

- In județul Suceava pot fi operaționalizate mai multe tabere mobile pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat, prin telefon, la Radio Top: „Sintem pregatiți sa operaționalizam trei tabere in acest moment. In gestiunea ISU Suceava avem 3 tabere mobile. Aveam una…