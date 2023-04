Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-a predat in mod oficial autoritaților din New York unde a fost arestat odata ce a ajuns la tribunal. Acesta a trecut prin procedura amprentarii și a ajuns in fața judecatorului, unde i s-au comunicat cele 34 de capete de acuzare. Trump, care a pledat…

- Muzeul din Florența care gazduiește statuia lui Michelangelo, David, a invitat profesorii și elevii școlii din Florida in vizita. Experții in arta sunt uimiți de reacția școlii, care a concediat-o pe profesoara ce le-a aratat copiilor imagini cu opera de arta.

- Fostul președinte Donald Trump caștiga semnificativ in fața guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis (R), și a altor republicani, intr-un ipotetic scrutin primar republican, potrivit unui nou sondaj prezentat de publicația americana The HILL.Diferența este uriașaRezultatele unui sondaj al Monmouth…

- O balena gigantica a scufundat barca unui echipaj de navigatori in Oceanul Pacific inainte ca grupul sa fie salvat dupa 10 ore in deriva, potrivit The Guardian . Rick Rodriguez din Tavernier, Florida, și trei prieteni au petrecut 10 ore pe o barca de salvare și pe o barca pneumatica dupa ce o balena…

- Colectionarii bogati de masini au cheltuit o suma record la licitatiile de masini clasice de pe Insula Amelia, din Florida, organizata weekendul trecut, fapt ce sugereaza ca piata ramane puternica in ciuda temerilor de recesiune si a actiunilor in scadere, transmite CNBC, citat de News.ro. Vanzarile…

- Primul corp cosmic se va apropia de distanța minima fața de planeta noastra marți, 7 martie. Al doilea asteroid se va apropia de Pamint pe 8 martie, relateaza cursor. Daca exista vreo amenințare pentru locuitorii Pamintului, anunța Laboratorul de Propulsie Jet NASA. Experții agenției spațiale au precizat…

- Imaginile video au aratat condiții de viscol cum lovesc Crystal Bay, pe malul de nord al Lacului Tahoe, Nevada, luni (27 februarie).La nivelul lacului Tahoe o casa a fost vazuta pe fondul inrautațirii condițiilor, cu vantul in creștere și totul invaluit in gheața.Oficialii au spus ca furtuna de zapada…

- O furtuna-monstru, care deja a provocat victime in SUA, a continuat joi sa-si faca simtita prezenta in Campia de Nord si in zona superioara a Midwest-ului, aducand ninsori abundente, ploi inghetate si rafale puternice de vant si lasand sute de mii de oameni fara curent electric, in timp ce sute de zboruri…