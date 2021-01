Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a remis presei un comunicat de presa prin care explica ce s-a intamplat in cazul decesului survenit la o femeie de 73 de ani care, dupa ce i s-a administrat vaccinul anti-Covid 19, a murit la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Știrea inițiala:…

- Am prezentat, in ediția de ieri, un articol de presa care prezenta cazul invațatorului C. Platon, rasplatit cu 500 de galbeni pentru activitatea sa didactica. Dar activitatea lui nu a fost nici ușoara și nici inlesnita de autoritați, care uitau sa plateasca cele necesare funcționarii școlii. Ceea ce…

- O vacanța in care sa pleci departe de orașul tau e un mod ideal de a-ți incarca bateriile. Din pacate insa, nu poți sa-ți iei mereu saptamani intregi de concediu. Ce faci atunci? Ramai pe langa casa in zilele libere? Daca totuși vrei sa vizitezi un oraș chic, precum Florența, Roma, Paris, sau Barcelona,…

- Deși suntem in plina pandemie, Ministerul Educației a decis ca proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar (examenul de titularizare) sa aiba loc in data de 21 iulie 2021. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, pe 27 iulie…

- La data de 29 noiembrie a.c., politistii din Buhusi au fost sesizati de o femeie de 61 de ani, din localitate, cu privire la dispariția unei minore de 16 ani. In actul de sesizare, femeia a declarat ca minora de 16 ani se afla in plasament la domiciliul acesteia, iar in jurul orei 15.00 ar […] Articolul…

- ”Agricola Bacau se poziționeaza de mulți ani in top 3 cei mai mari angajatori din județul Bacau (un numar mediu de 2.800 bacauani lucreaza in Grupul AGRICOLA), este contributor semnificativ la bugetul de stat, tradiția și produsele noastre fiind recunoscute in piața romaneasca și pe multe piețe externe.…

- Dorina Burlacu, originara din comuna bacauana Brusturoasa, stabilita de mulți ani in Italia, la Reggio Emilia, a uimit italienii cu maiestria și excelența ei in bucatarie. Este chef bucatar, profesor cu un Master in Nutritie Culinara la Accademia di Nutrizione Culinaria din Bologna, unicul bucatar chef…

- Finanțele bacauane au publicat „lista rușinii” cu datoriile la stat ale firmelor din tot județul. In lista, reglementata de Ordinul nr. 509/2019 al MFP, apar obligatiile fiscale, restante la data de 30 septembrie a.c., ale contribuabililor persoane juridice. Potrivit legislației in domeniu, lista datornicilor…