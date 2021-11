Stiri pe aceeasi tema

- Inca un angajat la Cancelariei de Stat, implicat in tragicul accident rutier produs pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei a murit pe patul de spital. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al prim-ministrului, Anastasia Taburceanu.

- Alerta falsa cu bomba la judecatoria Chisinau, sediile Buiucani si sediul Centru. Un barbat a sunat la 112, in jurul orei 09.30, si a anuntat ca in incinta cladirilor se afla obiecte explozibil, transmite IPN.

- Tanara, in varsta de 19 ani și iubitul acesteia in varsta de 22 de ani, care ar fi ucis fetița de aproape 2 ani, la Ciocana, vor sta dupa gratii pentru 30 de zile. O decizie in acest sens a fost luata in aceasta seara de catre magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana. Informația a fost…

- Persoanele implicate in accidentul de astazi din sectorul Buiucani sunt angajați ai Guvernului. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoare de cuvant a Guvernului, Anastasia Taburcean.

- Inca 30 de zile de arest pentru președintele FEA, Dorin Damir și șeful suspendat al Inspectoratului de Poliție Balți, Valeriu Cojocaru.O decizie in acest sens a fost luata de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, joi, 30 septembrie.

- Prima ședința de judecata in dosarul Direcției 5, in care figureaza fostul șef al Inspectoratul General al Poliției (IGP), Alexandru Pinzari, șeful suspendat al IP Balți, Valeriu Cojocaru, și președintele asociației FEA, Dorin Damir, ce urma sa aiba loc astazi, la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani,…

- Un cadavru in stare de putrefacție a fost gasit intr-un vagonet dintr-un parc de pe strada Ghioceilor, sectorul Buiucani. Descoperirea macabra a fost facuta marți, 21 septembrie, in jurul orei 20:00. Informația a fost confirmata de ofițera de presa Svetlana Scripnic.

- Magistrații de la Buiucani au respins cererea de extradare a fostului judecator ucrainean, Nicolae Ceaus, pe motiv ca acesta se afla pe teritoriul Ucrainei. Decizia a fost luata la o ședința din 14 septembrie. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre avocatul acestuia, Iulian Balan.