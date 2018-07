O handbalistă de la HC Activ CSO Plopeni, în lotul României pentru Mondialele U20 Petre Apostol Ieri, au inceput, la Debrecen, in Ungaria, Campionatele Mondiale de Handbal Feminin la categoria U20. Reprezentativa feminina a Romaniei va debuta, insa, astazi in competiție, iar in lotul coordonat de antrenorul Gheorghe Tadici se afla și o jucatoare de la HC Activ CSO Plopeni, Bianca Berbece. Alaturi de echipa prahoveana, condusa de antrenorul Mircea Anton, Berbece a ajuns pana in faza semifinala a Campionatului Național la categoria junioare I, ratand cu puțin calificarea la turneul final. De asemenea, in echipa naționala se mai regasesc și Andreea Mihart, fiica fostului fotbalist… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

