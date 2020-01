Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Foto/Video. SCANDAL in plina noapte, provocat de niște minori. Mai multe echipaje de poliție au intervenit. De la ce a pornit totul Foto/Video. SCANDAL in plina noapte, provocat de niște minori. Mai multe echipaje de poliție au intervenit. De la ce a pornit totul Un puternic scandal s-a…

- Scandal intre Alexandru Cumpanașu și avocatul Tonel Pop! Intr-o postare pe Facebook, Cumpanașu lanseaza un atac dur la adresa avocatului Tonel Pop, caruia ii cere sa iși vada de clienții sai și sa nu se mai amestece peste apararea familiei Maceșanu și il avertizeaza sa-și vada de cazul pentru care…

- Un barbat a fost injunghiat de 14 ori si a fost batut si calcat in picioare de doi indivizi, intr un magazin din judetul Constanta, scrie observator.tv. Incidentul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul s a consumat vineri seara, intr un magazin din localitatea constanteana…

- Barbatul de 39 de ani a fost retinut de catre politisti pentru 24 de ore. La expirarea perioadei de retinere, acesta a fost prezentat în fata magistratilor Tribunalului Cluj care, în baza probatoriului administrat, au emis pe numele barbatului un mandat de arestare preventiva pentru…

- Un barbat de 69 de ani din județul Olt a murit, vineri dimineața, intr-un incendiu care a cuprins camera in care locuia și care a pornit, cel mai probabil, de la o țigara lasata aprinsa, scrie Mediafax.Potrivit ISU Olt, incendiul a avut loc vineri dimineața in comuna Iancu Jianu, unde flacarile…

- Fiul lui Sile Camataru a injunghiat un barbat in Timisoara, in fata clubului de manele al iubitei lui. Victima a vrut sa intre in club, a primit un pumn, apoi o lovitura de cutit. Sambata de dimineata, in jurul orei 5, un timisorean in varsta de 29 de ani a vrut sa intre intr-un club…

- Un barbat din Rusi, judetul Sibiu, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor, dupa ce si-a injunghiat un vecin in spate de trei ori. Victima si agresorul s-au batut dupa ce au consumat alcool impreuna. ”La data de 12.10.2019, organele de urmarire penala au fost sesizate telefonic…

