- O gradinița de pe strada Doina din Capitala a fost inchisa, dupa ce autaritațile au depistat mai multe ilegalitați, printre care și nerespectarea normelor privind prevenirea infecției cu Covid-19. Anunțul a fost facut de catre directorul interimar al ANSP, Vasile Guștiuc, miercuri, 16 septembrie, in…

- In cadrul operațiunii speciale ”Autobuz”, polițiștii din Capitala au efectuat controale ale mijloacelor de transport inainte de ieșirea la ruta și intoarcerea la stațiile terminus in garile auto din municipiul Chișinau.

- CHIȘINAU, 2 sept - Sputnik. In cadrul ședinței de astazi a Primariei Chișinau s-a discutat despre reluarea procesului educațional in gradinițele din Capitala. © Sputnik / Mihai Caraus. Cat de pregatite sunt școlile și gradinițele din Capitala pentru noul an de studii Potrivit viceprimarului…

- Primaria Municipiului Chișinau a pregatit o instrucțiune video despre modul in care se poate ajunge corect și in siguranța la școala și gradinița. Videoclipul se adreseaza atat discipolilor școlilor și instituțiilor preșcolare din Capitala, cat și parinților acestora. © Sputnik / Александр КряжевNu…

- CHIȘINAU, 29 iun. - Sputnik. Ministerul Sanatații a anunțat decesul altor trei persoane provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 60 de ani din Gagauzia. Acesta a fost internat in data de 24 iunie la Spitalul Clinic Republican din Capitala. El mai suferea de hipertensiune arteriala, cardiopatie…

- CHIȘINAU, 27 iun. - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca in aceasta dimineața, inca trei pacienți au pierdut lupta cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 68 de ani din municipiul Chișinau. Acesta a fost internat in data de 20 iunie la Institutul de Medicina Urgenta, cu hepatita cronica, diabet…

- Autoritatile locale au aprobat un plan de acțiuni in vederea protejarii populației in perioada cu temperaturi extreme a sezonului estival 2020. Astfel, potrivit unei dispoziții semnate de primarul general al capitalei, Ion Ceban, in perioada cu temperaturi caniculare, subdiviziunile municipale, in comun…

- Scaldatul in lacurile cu plaja, inclusiv cele din zonele de agrement din municipiul Chișinau, este periculos și nu este recomandat, atenționeaza Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP). Angajații ANSP au efectuat verificari pe parcursul lunii iunie, in lacurile din țara, iar rezultatele cercetarilor…