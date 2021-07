In aceasta zi a anului 1675, omul considerat de Napoleon cel mai mare conducator militar din istorie a fost ucis de o ghiulea ratacita, in timp ce efectua o recunoaștere a pozițiilor armatei sale. Henri de la Tour d’Auvergne, viconte de Turenne, se nascuse in sanul celei mai inalte aristocrații franceze, in anul 1611, și […] The post O ghiulea de tun ucide un mare soldat first appeared on Suceava News Online .