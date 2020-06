Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de știința a descoperit o galaxie care arata ca un „inel cosmic de foc” și ne-ar putea ajuta sa ințelegem mai multe despre modul in care se formeaza și evolueaza structurile galactice, noteaza CNN, care citeaza revista Nature Astronomy.

- Astronomii au obtinut imagini ale unei galaxii stravechi, cu varsta de 11 miliarde de ani, o galaxie inelara fierbinte si foarte activa, cu ajutorul datelor adunate de Observatorul W.M. Keck din Hawaii si de Telescopul Spatial Hubble, conform unui studiu despre descoperire publicat la 25 mai in Nature…

- In Universul vechi de 13,8 miliarde de ani, majoritatea galaxiilor precum cea in care ne aflam, Calea Lactee, se formeaza gradual, ajungand, relativ tarziu, la masa lor uriașa. Dar o noua descoperire facuta cu radiotelescopul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) arata o galaxie masiva…

- Astronomii de la Universitatea din California, Berkeley, au descoperit misterele atmosferei lui Jupiter. Oamenii de știința au adunat date despre Jupiter pe parcursul a trei ani, cu ajutorul telescopului orbital Hubble, a navei spațiale Juno și a Observatorului Gemini din Hawaii. Acestea le-au permis…

- Viata poate prospera chiar si intr-o atmosfera formata in proportie de 100% din hidrogen , conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) si publicat luni in revista Nature Astronomy. Aceasta concluzie poate modifica radical locul si modul in care cautam…

- Viata poate prospera chiar si intr-o atmosfera formata in proportie de 100% din hidrogen, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) si publicat luni in revista Nature Astronomy. Aceasta concluzie poate modifica radical locul si modul in care cautam…

- Kepler-88d este de trei ori mai mare decat Jupiter și este situata la 1.243 de ani lumina de Pamant. Planeta a fost descoperita prin analizarea datelor primite timp de șase ani de telescopul Keck I, cu diametrul de 10 metri, instalat pe Muntele Mauna Kea, din Hawaii. Astronomii au reușit sa…

- Oamenii de știința de la Universitatea Birmingham din Marea Britanie au inregistrat cea mai stralucitoare supernova din istorie, dupa cum s-a anunțat intr-un articol publicat in revista Nature Astronomy. Astronomii cred ca supernova SN2016aps poate fi un exemplu de supernova pulsanta, paro-instabila,…