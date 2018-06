O gafa a romanilor a ajuns la Euronews: Ambasadorul Brummell, intampinat cu un steag britanic scos din uz de 200 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, intentia Guvernului de a modifica Pilonul II de pensii si care ar urma sa devina optional, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Este o evolutie foarte proasta. Cu siguranta va produce multa ingrijorare in special la angajatii…

- Marea Britanie si-ar fi ajutat aliatii sa obtina informatii de la fostul agent dublu rus Serghei Skripal, victima a unei otraviri in luna martie, cu privire la metodele spionajului rusesc, a declarat miercuri pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de informatii din Cehia. Saptamanalul ceh…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, arata datele comunicate vineri de Eurostat. Conform acestor…

- De Ziua Europei, stirile din Romania arata asa: 1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie. Acelasi…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) a dispus suspendarea activitatii la o fabrica de paine din municipiul Constanta, pentru neindeplinirea conditiilor de igiena pe fluxul tehnologic si realizarea unor produse de panificatie neconforme cu eticheta. De asemenea, potrivit…

- Mai multi experti NATO in cibernetica isi vor testa si antrena abilitatile impotriva atacurilor online, in cel mai amplu exercitiu de aparare cibernetica: Locked Shields. Acesta se va desfasura in perioada 23 - 27 aprilie, potrivit nato.int. O echipa formata din 30 de experti ai…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Intalnirea, care va avea loc la ora 12:00, a fost anuntata de Administratia Prezidentiala, insa nu este precizata tema discutiilor.…

- Fostul ministru al fondurilor europene in Guvernul Ciolos, Cristian Ghinea, sustine ca Romania va pierde aproape un miliard de euro din fondurile alocate, pentru ca banii nu au fost cheltuiti la timp, iar Viorica Dancila se pregateste sa dea vina pe Rovana Plumb pentru aceasta situatie. Intre timp,…