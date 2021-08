O furtună tropicală va lovi Tokyo în ultima zi a Jocurilor Olimpice O noua furtuna tropicala este asteptata sa se abata asupra regiunii capitalei Tokyo duminica, în ultima zi a Jocurilor Olimpice, au declarat vineri organizatorii, fara a anunta nicio modificare a programului competitiilor, informeaza AFP și AccuWeather, potrivit Agerpres.



Agentia meteorologica nipona a avertizat cu privire la riscul producerii de vânturi puternice, valuri mari, alunecari de teren si inundatii de-a lungul coastei de est de sâmbata dupa-amiaza pâna duminica, când se asteapta ca furtuna tropicala Mirinae sa se abata asupra zonei capitalei.



