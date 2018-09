Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut și-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul și a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN preluat…

- Uraganul Florence, care a atins vineri tarmurile statului Carolina de nord din sud-estul SUA, a cauzat moartea a cel puțin 12 oameni, scrie BBC. Furtuna a adus cu ea cantitați devastatoare de ploi, care au provocat inundații "catastrofice".

- Cel puțin doua persoane au murit dupa ce cel mai violent taifun din acest an a lovit Filipine, relateaza CNN. Cele doua victime sunt femei și au murit in urma unei aluncari de teren provocate de furtuna, scrie stirileprotv.ro.

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit in Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza incet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN, scrie Mediafax.Dupa ce a ajuns pe uscat ca un uragan…

- Doua posibile sinucideri au avut loc, miercuri, la Poliesti la o distanta de doar cateva minute. O femeie in varsta de 60 de ani si un barbat de 50 de ani au murit dupa ce au cazut de la inaltime.

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD. Conform ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara…

- Tragedie cumplita pe o sosea din Rusia. Sase moldoveni au murit intr-un teribil accident. In total opt persoane au murit in accidentul care a avut loc aproape de Moscova, potrivit presei internationale.

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite, scrie…