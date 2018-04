O frumoasa troita in curtea Spitalului CFR Constanta: Arimex Comexim 2000 SRL si Asociatia Suflete Deschise au inaugurat o noua fereastra spre cer (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Asociatia "Suflete deschiseldquo; si Arimex Comexim 2000 SRL au sfintit piatra de temelie a troitei care va fi inaltata in curtea Spitalului Universitar CFR Constanta. Slujba de sfintire a fost oficiata de preotul Mihai Gheorghilas, delegat de Arhiepiscopia Tomisului. In ziua praznicului Invierii…

- Sedinta la PSD Constanta. Conducerea PSD Constanta a invitat toti presedintii de organizatii din judet la o prima intalnire din acest an.Presedintele organizatiei, Felix Stroe declara saptamana trecuta pentru ZIUA de Constanta ca si a propus sa stranga randurile partidului si sa pregateasca Congresul…

- In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.30, un autotractor cu numere de Constanța a intrat in gardul unei firme de la Golești. A lovit mai multe mașini parcate in curte. Inainte de a intra in gard a daramat indicatorul de trecere pietoni. Din fericire, nimeni nu a fost…

- O soferita din Constanta a pierdut controlul bolidului sau si a ajuns pe contrasens, intr un stalp de iluminat, de pe bulevardul Regele Ferdinand I din municipiu. Femeia nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Un echipaj de politie a ajuns la fata locului si fac cercetari pentru a stabili cauzele producerii…

- Centrul National de Tenis din Bucuresti a gazduit Campionatul National de Iarna la categoria de varsta pana in 12 ani, fete si baieti. Cele mai bune rezultate din concurs i au apartinut constanteanului Luca Preda, de la CS Samtronic, care a devenit campion si la simplu, si la dublu masculin La ambele…

- Traficul este blocat pe drumurile principale din municipiul Constanta. Se circula bara la bara pe mai multe artere din oras. Constantenii trebuie sa se inarmeze cu rabdare si sa adapteze viteza la conditiile meteo.Potrivit meteorologilor, in cursul noptii de luni spre marti 15 16 ianuarie si in primele…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…