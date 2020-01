Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea, in care ducele de Cambridge este surprins sarutandu-l pe obraz pe cel mai mic dintre copii, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an. Printesa Charlotte si printul George participa pentru prima data la slujba de Craciun de la Sandringham, alaturi de regina Elizabeth…

- Regina Elisabeta a II-a, insotita de fiul Charles, nepotul William si stranepotul George au pregatit traditionala budinca oferita de Craciun. Printul George, in varsta de 6 ani, a furat spectacolul in acest an. Printul, care este al treilea in ordinea de succesiune la tronul britanic, poate fi vazut…

- Prințul William a dezvaluit ca abordeaza teme sociale cu copiii sai mai mari, Prințul George, in varsta de 6 ani, și Prințesa Charlotte, de 4 ani. Acesta nu se sfiește sa vorbeasca cu micuții despre oamenii fara adapost, la fel cum facea și Prințesa Diana cu el și fratele sau, Harry. Acest subiect apare…

- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales, pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles. Fotografia...

