Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut noi declarații, miercuri, la evenimentul organizat cu prilejul inchiderii oficiale a campaniei naționale de impadurire „O padure cat o țara”, in comuna Bolintin-Vale,...

- Un accident rutier groaznic a intristat comunitatea bistrițeana. O mașina a fost lovita de tren, la Rebrișoara. Un tata și-a pierdut viața, iar cele doua fetițe ale sale se afla in spital, in stare grava. CINE e barbatul care a plecat la cele veșnice atat de tanar: Comunitatea din Rebrișoara e indoliata,…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, in județușș Gorj au fost desfașurate 16 de actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 229 polițiști, jandarmi…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre momentul cand a stiut ca virusul va lovi Romania: „Imediat ce a aparut in China, dupa primele cazuri” Primul ministru Ludovic Orban a vorbit, intr-un interviu, joi seara, despre momentul in care a stiut ca pandemia de Covid-19 va lovi Romania. Acesta spune ca atunci…

- Profesorul Alexandru Rafila a dezvaluit faptul ca inclusiv in cadrul discuțiilor de la Cotroceni s-a decis ca intreaga campanie de comunicare pe subiectul vaccinarii impotriva Covid-19 sa fie asumata de catre o singura persoana, astfel incat mesajul sa fie cat mai succint și bine transmis. Citește…

- Comunitatea academica a Universitatii "Ovidius" din Constanta a mai pierdut un membru marcant si isi exprima public tristetea printr un mesaj de condoleante.In memoriam, prof.univ.dr. Constantin Popa Ne exprimam regretul profund la vestea decesului colegului nostru, prof. univ. dr. Constantin Popa,…

- Comunitatea academica suceveana este in doliu, dupa ce sambata, 14 noiembrie 2020, unul dintre cei mai respectați și iubiți profesori ai Facultații de Silvicultura, Climent Horeanu, s-a stins din viața la varsta de 79 de ani.Profesorul Climent Horeanu a dus o viața dedicata carierei didactice ...

- Conform Hotararii de Guvern care intra in vigoare de luni, 9 noiembrie, piețele agro-alimentare ar fi trebuit sa se inchida. Ioan Turc, primarul Bistriței, a anunțat ca in urma unei discuții cu premierul Ludovic Orban, piețele la Bistrița raman deschise. CE modificari se vor face: Pentru stoparea raspandirii…