- Omul de stiinta francez Etienne Klein a prezentat scuze pe Twitter dupa o gluma pe reteaua de socializare in care a incercat sa prezinte o felie de chorizo drept o fotografie a stelei Proxima Centauri, un gest care s-a dorit ''un indemn la prudenta'' in contextul imaginilor care circula pe retelele…

- Raportul Senatului Frantei cu privire la incidentele din ziua finalei Champions League de pe Stade de France (a inceput cu o intarziere de 36 de minute) i-a exonerat pe suporterii echipei Liverpool si a evidentiat disfunctionalitati de organizare.

- Cel mai bogat om din lume a publicat o fotografie in care poate fi vazut stand alaturi de papa, el comentand ca este ”Onorat ca s-a intalnit ieri cu @pontifex”. In imagine sunt si cei patru baieti adolescenti ai lui Musk, dar nu si fiica sa transgender de 18 ani, care, pe 20 iunie, a cerut sa I se schimbe…

- Elon Musk a intrerupt vineri seara tacerea de noua zile pe Twitter, platforma de socializare pe care incearca sa o cumpere pentru 44 de miliarde de dolari, postand o fotografie cu el intalnindu-se cu Papa Francisc.

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns astazi la Kiev, intr-o vizita comuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi. Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Kiev. „Ma aflu astazi la Kiev, alaturi de Președintele francez Emmanuel Macron, Cancelarul…

- Lewis Hamilton a fost vazut la o petrecere de dupa Saturday Night Live din New York discutand cu Selena Gomez și Cara Delvingne. Actrița Gomez, in varsta de 29 de ani, a fostgazda SNL și s-a imprietenit cu starul F1 in culise dupa spectacol, scrie The Sun. Modelul devenit actrița, Cara Develigne ar fi fost și ea prezenta…

