O formație romaneasca va canta pe cel mai nou, mare și scump vas de croaziera din lume, Wonder of the Seas. Odata cu prima calatorie cu pasageri, ”orașul plututor” (ce a plecat din șantierul naval Saint Nazare pentru a primi finisajele de lux, totodata pentru probe tehnice), trupa romaneasca High Frequency va face parte din echipa de entertainment. Seara de seara, trupeții vor distra miile de pasageri care s-au inscris din timp pentru un sejur-calatorie petrecut pe puntea gigantului cu 18 punți, 2867 de cabine , 20 de restaurante și care poate gazdui la bord 6988 de pasageri. Lidia Buble, chemata…