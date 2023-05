Stiri pe aceeasi tema

- Criza salariilor din educație folosește tuturor, considera psihiatrul Gabriel Diaconu . Specialistul a facut o analiza in contextul grevei din invațamant, opinand ca trebuie sa dam breslei ce-i al breslei, locul cuvenit in societate. El menționeaza in acest sens ca cunoaște șoferi la primarie cu salarii…

- Criza salariilor din educație folosește tuturor, considera psihiatrul Gabriel Diaconu . Specialistul a facut o analiza in contextul grevei din invațamant, opinand ca trebuie sa dam breslei ce-i al breslei, locul cuvenit in societate. El menționeaza in acest sens ca cunoaște șoferi la primarie cu salarii…

- Romanii sunt in marea majoritate ortodocși, iar Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Din acest motiv, exista o multitudine de tradiții interesante in jurul acestei perioade. Este o adevarata calatorie care merge in adancul modului in care oamenii au descoperit aceasta sarbatoare,…

- Originea obiceiului ”stropitul fetelor” nu este clara, dar acesta este intalnit in multe țari și culturi din intreaga lume. In Europa, tradiția este foarte raspandita in țarile din zona centrala și estica, in special in Romania, Ungaria, Polonia și Cehia.In ceea ce privește originea acestui obicei in…

- Masura este argumentata prin faptul ca, pana in prezent, o singura banca a semnat cu ANAF conventia-cadru pentru acest schimb de informatii, releva datele analizate de Profit.ro .Informatiile despre sumele disponibile in conturile bancare ale celui poprit ar ajuta aplicatia e-Popriri a ANAF sa nu incaseze…

- Romica Țociu nu mai apare in noul sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul a spus care este motivul pentru care nu a mai batut palma pentru show-ul de la Antena 1. Dupa 4 ani de filmari pentru „Te cunosc de undeva!”, Romica Țociu a decis sa ia o pauza. Momentan, el nu va mai aparea in show-ul difuzat…

- Mai mult de jumatate (61%) dintre romanii care au cumparat locuinte anul trecut au folosit fondurile proprii pentru achizitie iar 53% dintre tranzactii au fost incheiate pentru apartamente cu doua camere, potrivit unui studiu realizat in randul specialistilor imobiliari. ‘Potrivit specialistilor in…

- Vanatoarea de locuri de munca la distanta este mai acerba decat oricand. Pe site-urile de recrutare, numarul de candidati pentru joburi remote a atins un record absolut. Cu toate acestea, firmele scot din ce in ce mai putine posturi vacante pentru lucrul de acasa. Compromisul care ia tot mai mult teren…