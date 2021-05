Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a aprobat astazi investiția tronsonului Ploiești – Buzau din autostrazii A7. Licitația pentru construcție va fi lansata pana la sfarșitul lunii mai. Acest tronson va fi realizat in trei ani, iar construcția sa va costa 4,68 miliarde de lei

Decizia de demitere a ministrului Sanatații Vlad Voiculescu și a secretarului de stat Andreea Moldovan nu a fost insoțita, pana la inchiderea ediției și de anularea ordinului prin care s-au modificat condițiile de carantinare ale localitaților.

Incepand de astazi, prefectul județului Buzau este omul de afaceri Silviu Iordache, propus de PLUS Buzau. Tot astazi, Guvernul a numit și cel de-al doilea subprefect, in persoana preotului Viorel Holban.

Senatorul PNL de Buzau, Vlad Pufu, a anuntat vineri ca autostrada A7 și Banca de Resurse Genetice Vegetale sunt doua mari proiecte investiționale de care Buzaul are nevoie pentru a intra in urmatorii ani in topul județelor dezvoltate. „Autostrada A7 și Banca de Resurse Genetice Vegetale sunt incluse…

In ședința de luni, 8 februarie, de la Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura Rutiera s-a analizat evoluția lucrarilor pe tronsoane la autostrada A7 Siret-Suceava-Pașcani-București, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a precizat ca este vorba de cinci tronsoane.