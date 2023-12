O firmă din Franța câștigă licitația pentru spațiile de la Aeroportul Otopeni Spațiile comerciale de la Aeroportul Otopeni devin subiectul unor polemici aprinse, dupa ce firma franceza Lagardere a caștigat licitația organizata de Bursa Romana de Marfuri. Situația a starnit nemulțumire și suspiciuni in contextul in care aceasta a fost singura firma admisa pentru a participa, ceilalți doi competitori fiind eliminați intr-o faza incipienta a procesului, invocandu-se un calendar de licitație extrem de scurt. Potrivit informațiilor, procedura de licitație a fost presarata cu controverse, alimentand acuzații de favorizare a firmei franceze. Oamenii din industrie susțin ca calendarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

