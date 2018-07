O firmă de consultanţă financiară vrea să angajeze 100 de persoane la Iaşi Prin acest pas, care se bazeaza pe una din initiativele strategice, compania isi continua dezvoltarea pe pietele europene, unde livreaza servicii de consultanta si tehnologie pentru clientii din industria financiara. Compania nu a anuntat insa daca a gasit spatiu, unde e acesta, sau daca sunt in cautarea lui si nici data sau perioada in care se va deschide sediul. BearingPoint se afla pe piata din Romania de 11 ani de zile, in orasele Bucuresti, Sibiu si Timis (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

