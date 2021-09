O firmă care produce mozzarella în laborator a obţinut o finanţare record pentru a se extinde la nivel global Un start-up din Berlin, care produce brânza de tip mozzarella si ricotta fara ajutorul vacilor, a reusit sa strânga o finantare record de la investitori interesati sa profite de piata în crestere de alternative la produsele lactate de origine animala, transmite Bloomberg.

Start-up-ul Formo a transmis luni ca va utiliza cele 50 de milioane de dolari strânse cu prilejul unei runde de finantare de tip Seria A, o suma record pentru o companie europeana de tip foodtech, pentru a-si extinde gama de produse cu tipuri de brânza maturata, precum cheddar si gruyere. În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

