Un proiect de lege, care a trecut tacit de Senat, este de natura sa creasca riscul ca mai multe arme sa ajunga in mainile clanurilor interlope sau sa fie folosite de persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, punand in pericol viata romanilor. Senatorul USR Cristi Berea acuza PSD si PNL ca pun in pericol siguranta romanilor, in conditiile in care o initiativa PSD care modifica legea privitoare la regimul armelor si munitiilor a trecut tacit de Senat. Initiativa legislativa a deputatilor PSD Eugen Bejinariu, Mihai Fifor, Mihai Weber, Nicolae Georgescu, Raluca Dumitrescu…