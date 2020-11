Alecsia-Maria Popa, o fetița de 9 ani din Bacau, este unul dintre caștigatorii concursului internațional de desene My Bright Smile™. Decizia a fost luata de un juriu din New York. Competiția My Bright Smile a devenit deja tradiție in Programul Școlar Colgate. Copiii cu varste cuprinse intre 6 și 9 ani pot participa la concursul internațional cu desene inspirate din lecțiile de igiena a dinților din cadrul programului. Anual, cele mai bune 12 desene din intreaga lume sunt premiate și selectate pentru a fi incluse in calendarul global Colgate „My Bright Smile™”, iar in 2020, Alecsia este printre…