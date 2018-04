O fetiță de șase ani este somată de Fisc să-și plătească datoria. Copila ar putea fi executată silit O fetița de șase ani este somata de Fisc sa-și plateasca datoria. Mama copilei a primit un document de la Casa de Asigurari de Sanatate Iași și de la ANAF prin care i se solicita plata a 35 de lei. Suma ar reprezenta contribuții de asigurari de sanatate aferente anilor 2014 și 2015, cand fetița ar fi fost internata in spital cu fractura de femur. Contrariata, mama fetiței spune ca nu-i vine sa creada ca somația i-a fost adresata tocmai fiicei ei de doar șase ani, informeaza bzi.ro . „Toata situatia asta e de-a rasu’- plansu’. Eu inteleg ca nu este o suma mare si nu am nimic impotriva sa o achit,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

