Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doar o luna, cu Covid-19, a fost transferat, luni, in stare grava la Spitalul de Copii din Iași. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca bebelușul, din Manastirea Humorului, a fost ...

- Un bebelus in varsta de o luna, suspectat de infectare cu SARS-CoV-2, a fost transferat luni, in stare grava, de la Spitalul Judetean Suceava la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria" din Iasi. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca pentru transferul copilului s-a deplasat…

- O fetița de o luna, ventilata mecanic și confirmata cu Covid-19, a fost transferata in noaptea de duminica spre luni de la Suceava la Iași, scrie Mediafax Potrivit reprezentanților UPU de la Spitalul...

- Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, este internat, in stare critica, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Capitala, relateaza Gandul. Milionarul este la Terapie Intensiva, intubat, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse spitaliceștii, omul de…

- Trei dintre cei șase pacienți raniți in incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț sunt in stare grava, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de la Letcani sunt in terapie intensiva, sunt…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Un baiat in varsta de 17 ani, infectat cu coronavirus, este internat la Terapie Intensiva la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” din Capitala. Adolescentul se afla in stare grava, insa nu este intubat, ...

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…