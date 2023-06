Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost lovit cu mașina de un șofer care efectua manevra de mers inapoi. Dupa impact, cel care se afla... The post Copil de 10 ani lovit cu mașina de un șofer fara permis care dadea cu spatele. Cel care conducea autoturismul a fugit la locul accidentului appeared first on Special Arad…

- Accident de circulație pe o straduța din Parța. Un copil de 10 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer inconștient. Cel de la volan nu are permis de conducere, autoturismul era furat, iar dupa producerea accidentului a fugit de la fața locului și a disparut. Toata scena a fost…

- Un copil de șase ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de mașina pe DJ 203, in localitatea buzoiana Balaceanu. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ziduri catre Braila, un șofer in varsta de 55 de ani, din Balaceanu, a surprins …

- Un barbat roman de 92 de ani a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți, scrie Mediafax. Barbatul calatorea intr-un microbuz care s-a oprit la o benzinarie pe centura…

- O fetita de 10 ani a decedat, luni, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o drum judetean din localitatea valceana Dragoesti.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, copila a fost gasita inconstienta si, in ciuda eforturilor personalului medical de a o salva,…

- Șapte oameni au murit sambata seara intr-un accident cumplit pe o șosea din Germania, dupa ce un BMW a intrat pe contrasens și a lovit doua autoturisme care au ars apoi complet. Intr-unul dintre ele, un Mercedes, erau cinci prieteni, toți 19 ani, și toți au murit. Bild scrie ca o fata din mașina era…

- In rezultatul examinarii probelor biologice ale conducatorului auto care se afla la volanul unui VAZ și a fost la un pas de a lovi un copil dupa impactul cu mașina poliției, s-a constatat ca acesta se afla in stare de ebrietate narcotica.

- Șoferul VAZ-ului care a lovit o mașina a poliției din Orhei și a fost la un pas sa striveasca un pieton, se afla in stare de ebrietate narcotica la volan. Asta au aratat rezultatele probelor biologice, anunța poliția.