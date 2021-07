O fetiță de 5 ani și-a prins mâna în scurgerea unei piscine din Mamaia O fetița de 5 ani a ajuns la spital dupa ce și-a prins mana in scurgerea unei piscine din Mamaia. Pompierii au transportat-o la spital cu tot cu bucata de conducta in care iși blocase mana, pentru a nu-i inrautați situația. Mana fetiței a ramas blocata intr-una din gurile de scurgere, iar echipele care au intervenit au crezut inițial ca este vorba despre o bucata dreapta de conducta. Fata a fost dusa la spital, unde medicii au reușit sa-i scoata mana din conducta fara sa o raneasca mai tare. Profesorul universitar dr. Sorin Burchiu de la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor a declarat pentru Digi24 ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

