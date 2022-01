O fetiță de 2 ani a fost găsită moartă în casă, cu mai multe urme de lovituri O fetița de doar 2 ani a fost gasita moarta in casa, intr-o localitate din Harghita. Poliția desfașoara o ancheta. Copila a fost descoperita cu mai multe urme de lovituri pe corp. Parinții spun ca, in ultima vreme, fetița ar fi cazut de mai multe ori. Polițiștii fac verificari acum ca sa afle cauza decesului. Știre in curs de actualizare The post O fetița de 2 ani a fost gasita moarta in casa, cu mai multe urme de lovituri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

