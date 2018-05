Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin intermediul caruia ar urma sa se dubleze cantitatea de gaz natural pe care Rusia o poate livra direct in inima Europei, ocolind insa Polonia, Ucraina si tarile baltice, provoaca noi disensiuni intre Statele Unite si Europa.

- Diplomați din Europa, China și Rusia discuta despre o noua ințelegere prin care sa ajute financiar Iranul, dar și sa limiteze dezvoltarea rachetelor nucleare ale Teheranului și influența din regiune, in incercarea de a salva acordul nuclear din 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește…

- Este vorba despre razboi sau pace in Orientul Mijlociu, a avertizat joi, la Aachen cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unei ceremonii, in prezenta presedintelui francez Emmanuel Macron, in urma atacurilor intre Israel si Iran in Siria. ”Escaladarea din ultimele ore ne arata ca se pune problema…

- Centrul de detenție de pe insula Stock din California este deosebit fața de toate celelate din Statele Unite pentru ca are gradina zoologica, iar deținuții de aici ingrijesc animale exotice. Aceștia sunt supravegheați de Jeanne Selander, un biolog marin. Gradina zoologica de aici s-a format in 1994,…

- Un pui de wombat in varsta de sase luni pe nume Apari face senzatie printre vizitatorii unei gradini zoologice din Germania, relateaza DPA citand declaratia facuta miercuri de un purtator de cuvant al Duisburg Zoo. Apari a facut primii pasi in afara marsupiului matern in urma cu doar doua saptamani,…

- Doi romani au fost condamnati miercuri de un tribunal german la zece, respectiv noua luni de inchisoare, pentru ca au ucis o capra la gradina zoologica din Berlin, ei motivandu-si gestul prin faptul ca le-ar fi fost foame si ca angajatorul lor nu le platise salariile, scrie digi24.

- Perechea de zebu, o specie de ierbivore din Asia de Sud, care a fost adusa la Gradina Zoologica Barlad in mai 2017 are un urmaș. Puiul a venit pe lume pe 6 martie și a fost botezat „Ghiocica”. Din mai anul trecut, Gradina Zoologica Barlad și-a imbogațit colecția de animale cu o femela și un mascul de…

- Imagini inedite surprinse de vizitatorii unei gradine zoologice din Indonezia. Un urangutatn a luat o țigara aruncata de cineva și a inceput sa fumeze, scrie BBC News. Maimuța, in varsta de 22 de ani, pe nume Ozon se afla la gradina zoologica din Bandung, un oraș situat la aproximativ 150 de kilometri…