Stiri pe aceeasi tema

- Heather Stocks, o femeie din Anglia a fost nevoita sa nasca singura, fara nimeni din familia sa, intr-o camera izolata din spital, dupa ce fusese testata pozitiv cu COVID-19, deși nu avea niciun simptom. Ulterior, la aproape o saptamana dupa ce fusese externata, i s-a comunicat ca nu avusese COVID-19,…

- Rolurile din "Basic Instinct" si "Total Recall" au transformat-o intr-un adevarat star și i-au creat imaginea de femeie fatala. Sharon Stone a dezvaluit intr-un interviu cu Andy Cohen cine este actorul de la Hollywood care saruta cel mai bine.Dintre toți actorii cu care a jucat in cariera…

- Agenția spațiala americana a dezvaluit planul sau de reluare a zborurilor cu echipaj catre Luna, care va marca revenirea omului pe acest corp ceresc pentru prima oara din 1972 - an in care precedentul program de explorare, Apollo, a fost suspendat.

- Doi soți din China au fost reuniți cu fiul lor, dupa ce și-au petrecut 40 de ani cautindu-l. Barbatul de 70 de ani impreuna cu soția lui și-au petrecut o mare parte din viața cautindu-și fiul, care fusese rapit cind avea virsta de doi ani, in 1982, transmite Daily Mail. Pe internet au fost facute publice…

- Președintele american Donald Trump a admis posibilitatea ca in viitor in aceasta funcție sa fie aleasa o femeie. Cuvintele lui sint citate de RIA Novosti. Dupa cum a declarat Trump, intr-o zi in țara președinte va fi o femeie, numai nu Kamala Harris, care este inaintata in calitate de vicepreședinte…

- Un pui excepțional de rar, cu blana roșie, a fost zarit pe țarmul Marii Okhotsk, in Rusia. Din cauza aspectului neobișnuit al creaturii bizare, medicii biologi ruși o monitorizeaza in permanența, scrie Daily Mail. Puiul de foca are parul roșcat, ochi de culoare albastra și inotatoarele roz. E un exemplu…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat miercuri la inchisoare cinci jurnalisti judecati pentru ca au ''dezvaluit secrete de stat'', dar unii au fost eliberati beneficiind de pedepse reduse sau asteapta revizuirea apelului, relateaza AFP. Cei cinci jurnalisti de la site-ul…

- A trecut timpul și a vrut sa-și implineasca o dorința neobișnuita pentru o femeie de virsta ei. O batrinica de 103 ani din Statele Unite ale Americii s-a tatuat pentru prima data in viața ei. Dorothy Pollack locuiește alaturi de nepotul ei și și-a sarbatorit onorabila virsta cu un prim tatuaj, scrie…