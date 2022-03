Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 03 martie, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Grupa Canina au oprit in trafic pentru control un autovehicul condus pe strada Lupului. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 30 de ani din Baița de Sub Codru, care nu deține permis de conducere.…

- Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea specialiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, au efectuat pe tot parcursul lunii februarie controale la salile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc și pariuri sportive cu puncte de lucru…

- Luni, 14 februarie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.J. 108/P, La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism, avand direcția de deplasare spre Oarța de Sus, condus de catre un barbat de 31 de ani din Baița…

- Marti, 1 februarie a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru controlul de rutina pe D.N. 1C, in localitatea Satulung, un ansamblu format dintr-o autoutilitara, care tracta o semiremorca. La volanul autoutilitarei a fost identificat un barbat de 34 de ani, care, la solicitarea polițiștilor de…

- Ieri, 18 ianuarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 34 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 19 ianuarie 2022, acesta va fi prezentat Parchetului…

- Vineri, 14 ianuarie 2022, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe DC 50, pe raza localitații Carpiniș, au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Azi-noapte, la ora 00.00, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un perete al unei florarii. La volan a fost identificat…