O femeie și fiica ei, ambele anti-vacciniste, au murit de COVID in spital la cateva zile distanța. Sammie-Jo Forde, in varsta de 32 de ani, a murit sambata in spitalul din Ulster, Irlanda de Nord, unde fusese tratata in aceeași secție ca și mama ei, Heather Maddern, 55 de ani, care a murit pe 31 august, potrivit The Guardian . Maddern se declarase impotriva vaccinarii anti-COVID și a distribuit online o serie de teorii ale conspirației legate de Covid chiar inainte de moartea ei. Forde și Maddern au fost infirmiere medicale și se incadrau in prima categorie de persoane care puteau primi vaccinul…