- Un copac doborat de vijelie a cazut sambata peste doi copii și o femeie in comuna Lunca Bradului, din județul Mureș, iar una dintre victime, o fetița de 5 ani, a murit, anunța ISU Mureș.

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina sambata, 17 iulie, in Mamaia Nord, in zona Alezzi, dupa ce unei femei i s-a facut rau. La fața locului au intervenit echipajul SMURD Alezzi și elicopterul SMURD. Femeia avea aproximativ 50 de ani și era din Constanța. Este…

- O femeie de 67 de ani din Pitesti a suferit un stop cardio-respirator sambata, pe munte, si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, informeaza Salvamont Sibiu, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...Conform…

- In aceasta dimineața, un cumplit accident a avut loc la Rastolița, județul Mureș, la trecerea la nivel cu calea ferata, in care un autoturism a fost izbit puternic de un tren. Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de salvare sosite la fața locului in aplicarea manevrelor de…

- O mașina a fost spulberata de un tren, miercuri noaptea, iar o femeie și-a pierdut viața in urma impactului extrem de puternic. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Rastolița din județul Mureș. Cei de la ISU Mureș au intervenit in noaptea de miercuri spre joi la un accident feroviar pe raza localitații…

- O femeie de 48 de ani a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tren a lovit o mașina pe raza localitații Rastolița, județul Mureș. Angajații ISU Mureș au intervenit in noaptea de miercuri spre...

- O tragedie infioratoare a avut loc in Prahova. Un barbat s-a stins din viața și o femeie a suferit rani multiple, ambii fiind implicați intr-un grav accident de circulație. In autoturism se afla și o a treia persoana, insa, din fericire, a scapat nevatamata. Iata cum s-a produs nenorocirea!