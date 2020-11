Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticata cu cancer in timp ce era insarcinata, Ellie Whittaker a fost sfatuita sa avorteze. Fara sa-i pese de propria sanatate, femeia și-a pus copilul pe primul loc, informeaza Mirror.In august 2019, in a 16-a saptamana de sarcina, tanara in varsta de 21 ani a aflat ca are limfom Hodgkin in stadiul…

- Tiffany Wedekind, din Columbus, Ohio, Statele Unite ale Americii, sufera de progeria – o afectiune care amplifica procesul de imbatranire si care de obicei duce la decesul bolnavilor pana la implinirea varstei de 15 ani. Cazul ei i-a uimit pe medici.

- Tratamentul dur al unei activiste pentru drepturile omului careia nu i s-a permis sa fie alaturi de bebelusul sau aflat pe moarte a starnit indignare in Filipine, in conditiile in care femeia e considerata un detinut politic inchis pe nedrept.

- Minunile Sfintei Parascheva. Cuvioasa ajuta credinciosii sa-si recupereze lucrurile pierdute Iata, in continuare, o mica parte dintre minunile savarșite de Sfanta Parascheva, așa cum sunt ele redate pe site-ul sfantaparascheva.com 1. O studenta dentista, facand practica intr-o clinica, si-a…

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. In imaginile video suprinse de un trecator se vede cum mai mulți calatori sunt revoltați de atitudinea unei femei care refuza sa-și puna masca de protecție in troleibuz. Aceasta și-a argumentat poziția prin faptul ca nu vede rostul acestui mijloc de protecție. Astfel,…

- Un chirurg de la Institutul Oncologic a fost retinut, cu putin timp in urma, de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, fiind banuit de corupere pasiva. Acesta a fost denuntat de o pacienta, care s-a plans ca i s-au cerut 8000 de lei pentru o interventie chirurgicala.

- O femeie din Alba s-a ales cu dosar penal deoarece a refuzat sa se interneze la Spitalul din Alba Iulia pe Secția de Infecțioase, fiind confirmata cu COVID-19. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa judecatoria Alba Iulia, ”in data de 10.08.2020, organul de cercetare penala din cadrul Politiei…

- O situație absolut halucinanta s-a petrecut la Spitalul Județean din Alba Iulia. O femeie insarcinata, careia ii sosise sorocul, a venit la spital, dar medicii au preferat sa o țina in izolare pentru ca nu avea facut testul pentru coronavirus.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela…