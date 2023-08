Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 10 august 2023, ora 08.41, Politia Municipiului Alexandria a fost sesizata prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana s a aruncat de la etajul unui bloc pe strada Dunarii, din Alexandria. In ziua de 10 august 2023, ora 08.41, Politia…

- Ieri dimineata, in jurul orei 10.00, polițiștii ploiesteni au fost alertati ca o femeie s-ar fi aruncat de la etajul patru al unei unitați medicale din municipiu. „In baza sesizarii – scriu reprezentantii IPJ Prahova – s-au deplasat la fața locului constatand faptul ca aspectele sesizate se confirma,…

- La data de 25 iulie 2023, ora 05:40, o femeie in varsta 84 de ani, din municipiul Hunedoara, s-a aruncat de la etajul 3 al unei unitați spitalicești din municipiul Hunedoara, aceasta cazand in zona de acces in morga spitalului. Ulterior, a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul…

- O femeie in varsta de 84 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul al treilea al Spitalului din Hunedoara. Conform procedurilor, politistii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta.”La data de 25 iulie 2023, ora 05:40, o femeie in varsta 84 de ani, din municipiul Hunedoara, s-a aruncat de…

- Incident tulburator la Spitalului Municipal din Hunedoara. O femeie a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al unitatii medicale. Medicii au incercat in zadar sa ii salveze viata. Ancheta este in curs de desfasurare. O femeie de 59 de ani a murit dupa ce s-a aruncat miercuri de la etajul doi al…

- Incidentul a fost anuntat Politiei Hunedoara prin apel la numarul unic de urgenta 112."Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca o femeie in varsta de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, s-a aruncat de la etajul doi al cladirii ce apartine unitatii spitalicesti din municipiul Hunedoara. In…

- O femeie in varsta de 77 ani a murit, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul doi al Centrului de plasament al persoanelor cu dizabilitați din oraș. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața.

- Salvatorii bistrițeni lupta contra cronometru pentru a salva viața unei femei. Aceasta s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc din zona Ștefan cel Mare. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a echipajelor de salvatori in zona Ștefan cel Mare din Bistrița. O femeie s-ar fi aruncat de la etajul…