O femeie din Vaslui și-a turnat benzină pe cap și apoi și-a dat foc. A fost dusă în stare critică la spital O femeie de 47 de ani, din județul Vaslui, și-a turnat o sticla cu benzina pe cap și apoi și-a dat foc. Vasluianca a fost dusa, luni dupa-amiaza, in stare critica la spital, cu arsuri grave pe tot corpul. Femeia a recurs la gestul extrem dupa ce s-ar fi certat cu soțul. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Caz șocant in comuna vasluiana Berezeni, unde o localnica de 47 de ani s-a autoincendiat. Pe fondul unor certuri cu soțul, femeia a luat o sticla cu benzina și, dupa ce și-a turnat-o pe cap și pe corp, și-a dat foc. O vecina a fost cea care a auzit strigatele de durere ale consatencei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani in șoc anafilactic a fost dusa in brațe cațiva kilometri, duminica seara, de catre polițiști, la Constanța. Copila fusese ințepata de albine, insa ambulanța nu a putut ajunge la ea din cauza ca drumul a fost distrus de ploile torențiale din ultima perioada. Un barbat din localitatea…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- Prin intermediul unor filmulete postate pe Internet situatia a degenerat iar membrii clanurilor Corduneanu si Tanase s-au amenintat reciproc. Vila din Copou a familiei Tanase a fost lovite cu cocktailuri Molotov, screi Ziarul de Iasi. Tensiunile dintre clanul Corduneanu si clanul Constantin au aparut…

- Potrivit autoritatilor, s-a optat pentru varianta elicopterului, deoarece acesta avea cel mai bun timp de raspuns la solicitare. "Un copil in varsta de 15 ani, muscat de sarpe, va fi transferat la Iasi cu un elicopter, direct din localitate. Elicopterul SMURD va ateriza langa centrul de permanenta…

- Patru oameni de afaceri, doua femei și doi barbați, din județele Gorj și Iași, au ajuns in arest, miercuri seara, la Targu-Jiu, sub acuzația de evaziune fiscala. Polițiștii au efectuat trei percheziții inainte de incatușarea suspecților. Aceștia ar fi derulat afaceri ilegale cu materiale reciclabile.…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. Politistii s au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate in cadrul…