- Traditionala Via Crucis (Drumul Crucii), de Pastele Catolic, a revenit in seara de Vinerea Mare la Colosseum din Roma pentru prima data din 2019, o pauza de aproape trei ani. "Dezarmeaza mana fratelui ridicata impotriva fratelui, pentru ca acolo unde este ura sa infloreasca iertarea", a spus Papa…

- Papa Francisc a facut apel, duminica, la un armistitiu incheiat de Paste intre Rusia si Ucraina, care sa duca si la negocieri pace, in cadrul slujbei sustinute in Duminica Floriilor Pastelui Catolic pentru zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, de la Vatican, noteaza news.ro. Fii la…

- Amenintarea unui conflict global generat de invazia Rusiei in Ucraina ar trebui sa convinga pe toata lumea ca a sosit momentul pentru umanitate sa aboleasca razboiul, avertizat Papa Francisc in binecuvantarea sa de duminica din Piata Sfantul Petru."Trebuie sa repudiem razboiul, un loc al mortii unde…

- Elveția a anunțat ca impune sancțiuni impotriva a aproape 197 de miliardari și oficiali ruși, plus impotriva altor noua entitați, o decizie istorica data fiind neutralitatea istorica a țarii, relateaza agenția Interfax . „Sancțiunile se aplica altor 197 de persoane: vorbim de sancțiuni financiare și…

- Mai mult de 700 de persoane au fost arestate in peste 25 de orase ale Rusiei in timpul unor noi proteste impotriva razboiului din Ucraina, potrivit portalului pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza joi dpa.

- Ultimele zile de escaladare a razboiului atat de nedrept purtat de Rusia impotriva Ucrainei și, prin inevitabile consecințe, impotriva valorilor democrației statelor europene, au creat tragicele condiții ale unei catastrofe umanitare in care au ajuns sute de mii de oameni nevinovați, preponderent mame…

- Papa Francisc a facut, miercuri, un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic, potrivit Agerpres. „Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci milioane de persoane au fost ucise!”, a reamintit…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…