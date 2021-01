O femeie din Târgoviște a exercitat timp de 20 de ani profesia de psiholog la Spitalul Județean, fără a avea diplomă O femeie a exercitat timp de 20 de ani profesia de psiholog la Spitalul Județean din Targoviște fara a avea acest drept. Ea a fost reținuta, miercuri, pentru 24 de ore, dupa ce a recunoscut ca și-a falsificat diploma. Redam comunicatul Poliției Romane „Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza doua percheziții domiciliare, in Targoviște, la o persoana banuita de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați. La data de 13 ianuarie 2021, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Poliția Romana, sub coordonarea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

