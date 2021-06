Stiri pe aceeasi tema

- O mașina in care se aflau cinci tineri cu varste cuprinse intre 20 și 25 ani a ieșit de pe șosea, a intrat intr-o curte, s-a rasturnat și a lovit o casa. Cele cinci victime au ajuns la spital, una dintre acestea, in stare de inconștiența. Accidentul rutier s-a produs duminica dimineața, pe DN 28, […]…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…

- Ioana Mihaila (41 de ani), medic endocrinolog, fost candidat al Alianței USR-PLUS la Primaria Oradea anul trecut și secretar de stat in Ministerul Sanatații in mandatul lui Vlad Voiculescu, a fost propusa astazi pentru funcția de ministru al Sanatații. Ioana Mihaila și soțul sau, tot medic, dețin o…

- O femeie, in varsta de 104 ani, din nordul Columbiei, a fost infectata cu virusul SARS-CoV-2 de doua ori. Și chiar daca la a doua infectare a avut nevoie de internare la terapie intensiva acum este din nou acasa și se simte bine. Carmen Hernandez a fost externata in aplauzele personalului medical impresionat…

- Administratorul unei agenții de turism din București e acuzat ca oferea contra cost teste Covid false pentru turiștii care aveau nevoie de un rezultat negativ pentru a calatori in strainatate. Polițiștii au descins la sediul firmei și au ridicat mai multe acte. Administratorul societații Oz Travel Consult…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…