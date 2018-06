O femeie din Dolj, luată de viitură, a fost găsită moartă O femeie in varsta de 59 de ani, luata de viitura in urma cu cateva zile, a fost gasita fara viața, miercuri, in paraul din localitatea Terpezita, judetul Dolj. (Cele mai bune oferte laptopuri) “Casierul primariei a vazut niște haine suspecte sub un podeț. Am mers sa vedem ce era acolo și am gasit trupul unei […] The post O femeie din Dolj, luata de viitura, a fost gasita moarta appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

- Femeia luata de viitura locuia pe malul unui afluent al paraului Terpezita. Vecinii femeii nu-si explica ce s-a intamplat cu ea. Cadavrul femeii in vasrta de 59 de ani a fost descoperit miercuri, la trei zile de al disparitia ei.

