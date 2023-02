Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 36 ani a fost gasita, duminica dupa-amiaza, ucisa in locuința ei din Budila, județul Brașov. Polițiștii au stabilit ca a fost omorata in bataie, cel mai probabil de catre fostul ei iubit.

- Uciderea modelului de 28 de ani, Abby Choi, a șocat intreaga lume, nu doar cea asiatica, dupa ce femeia ar fi fost dezmembrata chiar de... The post Polițiștii l-au arestat pe soțul modelului Abby Choi, principalul suspect de uciderea și dezmembrarea femeii appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- TRAGEDIE, o alta femeie a fost ucisa de caini, in Sectorul 3 din București, alerta a fost data la 112, in jurul pranzului, luni, 20.02.2023. Se pare ca un barbat a dat alerta cu privire la faptul ca in curtea unui imobil, din Sectorul 3, o femeie este mușcata de un caine. „Polițiștii au intervenit…

- O femeie care a iesit la alergat in zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei a fost omorata de caini sambata.Oficial de la Politie "Astazi, 21 ianuarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 20 Politie au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o…

- Polițiștii și procurorii brașoveni au reținut pentru 24 de ore un barbat suspect in cazul dublei crime din Bran. Este vorba despre varul barbatului care lucra ca pompier și cu care victima ar fi avut un conflict mai vechi, transmis oficialii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

- La data de 01 ianuarie 2023, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o tanara de 19 ani, din comuna Avram Iancu, cu privire la faptul ca mama sa, in varsta de 41 de ani, a fost victima violenței in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in…