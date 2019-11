Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 69 de ani din județul Argeș a murit, duminica, la scurt timp dupa ce a votat. Femeii i s-a facut rau in curtea unei secții de votare din localitatea Ștefanești, fiind resuscitata, dar fara succes, relateaza Mediafax. Reprezentanții Poliției Argeș au transmis ca femeii i s-a facut rau la…

- O femeie din Arges a murit duminica, la cateva minute dupa ce si-a exprimat optiunea de vot. Femeia a iesit de la urne, dar n-a mai apucat sa ajunga acasa. Tragedia s-a intamplat, in dupa-amiaza acestei zile, la Stefanesti, chiar in curtea liceului unde functioneaza sectia de votare nr. 173. Femeia…

- Doi batrani din judetul Dolj au murit duminica, dupa ce au facut infarct in fata sectiei de votare. Ion Marin, de 80 de ani, din comuna Amarastii de Sus, nu apucase sa-si exercite dreptul de vot. Omului i s-a facut rau chiar in fata sectiei, dupa cum spune primarul Valentin Rosiu. “A urcat scarile la…

- Un barbat de 81 de ani, din comuna Apele Vii, judetul Dolj, a decedat, duminica, in drum spre sectia de votare, a informat IPJ Dolj. Potrivit sursei citate, barbatul mergea singur spre sectia de votare din localitate, iar in apropierea acesteia i s-a facut rau, pierzandu-si cunostinta.…

- Inca un barbat a murit in Dolj, langa secția de votare, duminica, 24 noiembrie, la alegerile prezidențiale 2019, turul doi, in urma carora va fi desemnat președintele Romaniei pentru urmatorii cinci ani. Ce s-a intamplat de aceasta data? Inca un barbat a murit in Dolj, langa secția de votare Un barbat,…

