Isabelle Plumereau (51 de ani) conduce o companie de pompe funebre din Capitala Franței, numita sugestiv ”Cerul și Pamantul”. Inmormantari ”verzi”, propuse de o femeie de afaceri din Paris. Aceasta vrea sa introduca bicicleta – dric De curand, femeia a aparut pe strazile din Paris pedaland. Ea nu se afla la ghidonul unei biciclete obișnuite, ci la o așa-numita bicicleta – dric. Isabelle are speranța ca va aduce in curand, in cel mai important oraș din Franța, o noua modalitate, mai ”verde”, de desfașurare a funeraliilor, scrie Euronews . ”Bicicleta – dric propune un nou ritual pentru familiile…